Зеленский встретился с мариупольцами, которым удалось уехать из города

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с жителями Мариуполя, которых эвакуировали из города в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Встретился с мариупольцами, которым удалось выехать из города живыми и с детьми. Здесь их встретила Хортица. По-человечески и тепло. Условия видел - временные, но неплохие. Понял их сложные вопросы. Думаю, решим", - заявил глава государства.

Он также отметил, что у каждой семьи - своя история. При этом большинство с кем он общался - это женщины без мужчин. У кого-то из них муж пошел воевать, у кого-то находится в плену, а у кого-то погиб.

"Просто трагедия. Ни дома, ни близкого человека. Но нужно жить ради детей. Настоящие герои - они среди нас", - добавил президент.