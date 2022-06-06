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Зеленский встретился с мариупольцами, которым удалось уехать из города

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с жителями Мариуполя, которых эвакуировали из города в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Встретился с мариупольцами, которым удалось выехать из города живыми и с детьми. Здесь их встретила Хортица. По-человечески и тепло. Условия видел - временные, но неплохие. Понял их сложные вопросы. Думаю, решим", - заявил глава государства.

Он также отметил, что у каждой семьи - своя история. При этом большинство с кем он общался - это женщины без мужчин. У кого-то из них муж пошел воевать, у кого-то находится в плену, а у кого-то погиб.

"Просто трагедия. Ни дома, ни близкого человека. Но нужно жить ради детей. Настоящие герои - они среди нас", - добавил президент.

Напомним, Владимир Зеленский образовал городскую военную администрацию в Геническе Херсонской области.

Мы также писали о том, что Зеленский назвал точное число захваченных российскими войсками населенных пунктов.

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Владимир ЗеленскийБеженцы