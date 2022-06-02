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Зеленский назвал точное число оккупированных населенных пунктов

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Четверг 02 июня 2022 13:30
Зеленский назвал точное число оккупированных населенных пунктов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения, Российская Федерация оккупировала более 3 тысяч населенных пунктов Украины. Наши бойцы уже освободили чуть больше тысячи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к народу и политикам Люксембурга.

Как отметил Зеленский, с начала полномасштабного вторжения:

  • Россия зашла в 3620 населенных пунктов;
  • украинские бойцы уже освободили 1017 населенных пунктов;
  • еще необходимо освободить 2603.

По словам президента, по состоянию на сегодня под контролем России находится около 20% территории Украины, а это почти 125 тысяч квадратных километров. Это больше чем площадь Бельгии, Нидерландов и Люксембурга вместе взятых.

"Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены минами, неразорвавшимися снарядами. Почти 12 млн человек стали внутренними переселенцами, более 5 млн выехали за границу", - добавил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня наши бойцы контролируют пятую часть Северодонецка Луганской области. В городе продолжаются уличные бои.

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