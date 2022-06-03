Зеленский образовал городскую военную администрацию в Геническе
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании городской военной администрации в Геническе Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
Так, Владимир Зеленский постановил образовать Геническую городскую военную администрацию Генического района Херсонской области.
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа. Этот Указ вступает в силу со дня его обнародования", - говорится в сообщении главы государства.
Напомним, в оккупированном Геническе Херсонской области оккупанты пытаются начать туристический сезон. Для большей убедительности используют автоматы.
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