Макрон, Шольц и Драги посетили Ирпень

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Ирпень. Также визит в пригород Киева совершил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Во время посещения Ирпеня лидерам четырех европейских стран показали фотографии и видео того, каким был город до прихода и после ухода россиян.

Марио Драги обратился к местным властям Ирпеня заявив, что на их стороне весь мир.

"Все это должно быть видно и известно. Я благодарен вам за ваше свидетельство", - обратился Драги к главе областной военной администрации Алексею Кулебе.

В то же время Макрон заявил, что совершенные массовые убийства российскими военными в Украине являются военными преступлениями.

"К сожалению, в Буче и других городах были совершены массовые убийства, это военные преступления", - заявил он.

При этом Шольц подчеркнул, что Россия настроена на уничтожение.

"Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом во всем, что мы решаем", - заявил канцлер у разбомбленных домов Ирпеня.

Однако с европейскими лидерами в Ирпене нет президента Владимира Зеленского. Они встретятся позже, после чего проведут пресс-конференцию в 15:00.