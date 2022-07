Зеленский встретился с главами МИД Чехии и Австрии

"Спасибо за искреннее отношение и солидарность с нашими людьми, мощную оборонную поддержку и гуманитарную помощь. Ценим, что в нашей борьбе за свободу вы рядом с Украиной", - отметил президент.

Также встречу прокомментировал глава МИД Австрии в своем Twitter.

"Глубоко потрясен стойкостью президента Зеленского и украинского народа в его борьбе против беспрецедентной и жестокой захватнической войны России. Мы и дальше будем оставаться с Украиной", - написал Шалленберг.

Чешский министр отметил, что стороны во время встречи обсудили дальнейшую помощь и будущее восстановление Украины.

In these crucial times we also met President @ZelenskyyUa. We talked about our further assistance. When Ukraine wins this war over Russia, we need to be ready to help Ukraine with reconstruction of the country. #StandWithUkraine️ #StopRussianAggression pic.twitter.com/YZuFcvwSkP