Министры иностранных дел Австрии и Чехии побывали в Ирпене

Министры иностранных дел Австрии и Чехии Александр Шалленберг и Ян Липавский во время рабочего визита в Украину посетили Ирпень в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина в Facebook .

"Для нас особенно почетно встречать таких гостей, ведь Ирпень уже получает ощутимую поддержку от Австрии и Чехии. Тысячи ирпенцев нашли безопасное убежище в этих странах", - отметил городской голова.

Он добавил, что Австрия уже начала оказать помощь для восстановления города, который был поврежден российскими войсками.

Фото: главы МИД Чехии и Австрии посетили Ирпень (facebook.com/markushinoleksa)