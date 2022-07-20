ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Министры иностранных дел Австрии и Чехии побывали в Ирпене

Новина українською →
Ирпень, Среда 20 июля 2022 17:06
Министры иностранных дел Австрии и Чехии побывали в Ирпене Фото: главы МИД Чехии и Австрии посетили Ирпень (facebook.com/markushinoleksa)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел Австрии и Чехии Александр Шалленберг и Ян Липавский во время рабочего визита в Украину посетили Ирпень в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина в Facebook.

"Для нас особенно почетно встречать таких гостей, ведь Ирпень уже получает ощутимую поддержку от Австрии и Чехии. Тысячи ирпенцев нашли безопасное убежище в этих странах", - отметил городской голова.

Он добавил, что Австрия уже начала оказать помощь для восстановления города, который был поврежден российскими войсками.

Фото: главы МИД Чехии и Австрии посетили Ирпень (facebook.com/markushinoleksa)

Ранее мы сообщали, что министры иностранных дел Австрии и Чехии прибыли в Украину с визитом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Австрия Ирпень
NEWS
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен