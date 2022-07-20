ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський зустрівся з главами МЗС Чехії та Австрії

Новость на русском →
Київ, Середа 20 липня 2022 18:52
Зеленський зустрівся з главами МЗС Чехії та Австрії Фото: Александр Шалленберг, Володимир Зеленський і Ян Ліпавський (twitter.com/a_schallenberg)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Чехії та Австрії Яном Ліпавським та Александром Шалленбергом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

"Дякую за щире ставлення та солідарність з нашими людьми, потужну оборонну підтримку й гуманітарну допомогу. Цінуємо, що в нашій боротьбі за свободу ви поруч з Україною", - зазначив президент.

Також зустріч прокоментував глава МЗС Австрії у своєму Twitter.

"Глибоко вражений стійкістю президента Зеленського та українського народу у його боротьбі проти безпрецедентної та жорстокої загарбницької війни Росії. Ми й надалі будемо залишатися з Україною", - написав Шалленберг.

Чеський міністр зазначив, що сторони під час зустрічі обговорили подальшу допомогу та майбутню відбудову України.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ Австрії та Чехії прибули до України з візитом.

Вони також відвідали місто Ірпінь Київської області, яке було пошкоджене російськими окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський МЗС Візит в Україну Чехія Австрія
NEWS
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень