Зеленський зустрівся з главами МЗС Чехії та Австрії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Чехії та Австрії Яном Ліпавським та Александром Шалленбергом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook .

"Дякую за щире ставлення та солідарність з нашими людьми, потужну оборонну підтримку й гуманітарну допомогу. Цінуємо, що в нашій боротьбі за свободу ви поруч з Україною", - зазначив президент.

Також зустріч прокоментував глава МЗС Австрії у своєму Twitter.

"Глибоко вражений стійкістю президента Зеленського та українського народу у його боротьбі проти безпрецедентної та жорстокої загарбницької війни Росії. Ми й надалі будемо залишатися з Україною", - написав Шалленберг.

Чеський міністр зазначив, що сторони під час зустрічі обговорили подальшу допомогу та майбутню відбудову України.