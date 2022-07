Зеленський зустрівся з главами МЗС Чехії та Австрії

"Дякую за щире ставлення та солідарність з нашими людьми, потужну оборонну підтримку й гуманітарну допомогу. Цінуємо, що в нашій боротьбі за свободу ви поруч з Україною", - зазначив президент.

Також зустріч прокоментував глава МЗС Австрії у своєму Twitter.

"Глибоко вражений стійкістю президента Зеленського та українського народу у його боротьбі проти безпрецедентної та жорстокої загарбницької війни Росії. Ми й надалі будемо залишатися з Україною", - написав Шалленберг.

Чеський міністр зазначив, що сторони під час зустрічі обговорили подальшу допомогу та майбутню відбудову України.

In these crucial times we also met President @ZelenskyyUa. We talked about our further assistance. When Ukraine wins this war over Russia, we need to be ready to help Ukraine with reconstruction of the country. #StandWithUkraine️ #StopRussianAggression pic.twitter.com/YZuFcvwSkP