Зеленський зустрівся з главами МЗС Чехії та Австрії
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Чехії та Австрії Яном Ліпавським та Александром Шалленбергом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.
"Дякую за щире ставлення та солідарність з нашими людьми, потужну оборонну підтримку й гуманітарну допомогу. Цінуємо, що в нашій боротьбі за свободу ви поруч з Україною", - зазначив президент.
Також зустріч прокоментував глава МЗС Австрії у своєму Twitter.
"Глибоко вражений стійкістю президента Зеленського та українського народу у його боротьбі проти безпрецедентної та жорстокої загарбницької війни Росії. Ми й надалі будемо залишатися з Україною", - написав Шалленберг.
Чеський міністр зазначив, що сторони під час зустрічі обговорили подальшу допомогу та майбутню відбудову України.
In these crucial times we also met President @ZelenskyyUa. We talked about our further assistance. When Ukraine wins this war over Russia, we need to be ready to help Ukraine with reconstruction of the country. #StandWithUkraine️ #StopRussianAggression pic.twitter.com/YZuFcvwSkP— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 20, 2022
Нагадаємо, що міністри закордонних справ Австрії та Чехії прибули до України з візитом.
Вони також відвідали місто Ірпінь Київської області, яке було пошкоджене російськими окупантами.
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