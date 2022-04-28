Зеленский встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве

Презедент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП Украины.
На встрече обсудили ситуацию безопасности в Украине и зверства российской армии по отношению к мирному населению. Подробности сообщим позже.
Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерреш 28 апреля посетил практически разрушенную русскими Бородянку. Он был шокирован увиденным и говорит, что мыслит и свою семью, которая могла быть в одном из этих домов.
Также, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 апреля встречался с российским президентом Владимиром Путиным.