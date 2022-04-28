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Зеленський зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем у Києві

Фото: зустріч президента України Володимира Зеленського з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем
Автор: Євгеній Прокопенко

Презедент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП України.

На зустрічі обговорили безпекову ситуацію в Україні та звірства російської армії по відношенню до мирного населення. Подробиці повідомимо згодом.

Нагадаємо, Генсек ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня відвідав практично зруйновану росіянами Бородянку. Він був шокований побаченим і каже, що уявляє і свою родину, яка могла бути в одному з цих будинків.

Також, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 26 квітня зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним.

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