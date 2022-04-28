"Я представляю свою семью в одном из этих домов", - генсек ООН о Бородянке
Генсек ООН Антониу Гутерреш 28 апреля посетил практически разрушенную россиянами Бородянку. Он был шокирован увиденным и говорит, что представил и свою семью, которая могла быть в одном из этих домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OCHA Ukraine.
"Я представляю свою семью в одном из тех домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Нет ни одного способа, чтобы война была приемлемой в 21 веке, - рассказал о своих впечатлениях генсек ООН.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 апреля встречался с российским президентом Владимиром Путиным.
Также, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Польшу встретился с президентом Анджеем Дудой и рассказал о своих поездках в Москву и Анкару, где беседовал с президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.