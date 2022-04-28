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"Я представляю свою семью в одном из этих домов", - генсек ООН о Бородянке

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Украина, Четверг 28 апреля 2022 13:33
"Я представляю свою семью в одном из этих домов", - генсек ООН о Бородянке Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш посетил Бородянку (nexta.live)
Автор: Евгений Прокопенко

Генсек ООН Антониу Гутерреш 28 апреля посетил практически разрушенную россиянами Бородянку. Он был шокирован увиденным и говорит, что представил и свою семью, которая могла быть в одном из этих домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OCHA Ukraine.

"Я представляю свою семью в одном из тех домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Нет ни одного способа, чтобы война была приемлемой в 21 веке, - рассказал о своих впечатлениях генсек ООН.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 апреля встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Также, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Польшу встретился с президентом Анджеем Дудой и рассказал о своих поездках в Москву и Анкару, где беседовал с президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

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