"Я представляю свою семью в одном из этих домов", - генсек ООН о Бородянке

Генсек ООН Антониу Гутерреш 28 апреля посетил практически разрушенную россиянами Бородянку. Он был шокирован увиденным и говорит, что представил и свою семью, которая могла быть в одном из этих домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OCHA Ukraine.

"Я представляю свою семью в одном из тех домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Нет ни одного способа, чтобы война была приемлемой в 21 веке, - рассказал о своих впечатлениях генсек ООН.