Зеленский после встречи с генсеком ООН верит в возможность эвакуации из "Азовстали"

В частности, Гутерриш назвал Мариуполь "кризисом в кризисе".

Также он заявил, что проводятся все необходимые действия для эвакуации людей с металлургического комбината "Азовсталь".

Гутерриш сказал, что у него были интенсивные переговоры с Зеленским, чтобы эвакуация из Мариуполя стала реальностью