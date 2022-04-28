Зеленський після зустрічі з генсеком ООН вірить у можливість евакуації з "Азовсталі"

У Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Генсек ООН заявив, що робить все можливе для евакуації людей з "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Гутерріш сказав, що у нього були інтенсивні переговори з Зеленським, щоб евакуація з Маріуполя стала реальністю

Також він заявив, що проводяться всі необхідні дії для евакуації людей із металургійного комбінату "Азовсталь".

Раніше ми повідомляли, що Зеленський зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем у Києві.

Також ми писали, що Генсек ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня відвідав практично зруйновану росіянами Бородянку.

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