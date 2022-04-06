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Зеленский о встрече с Путиным: Есть вещи, о которых нам нужно попытаться договориться

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Киев, Среда 06 апреля 2022 19:50
Зеленский о встрече с Путиным: Есть вещи, о которых нам нужно попытаться договориться Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ради окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства Haberturk TV.

Зеленский предположил, что саммит двух президентов может принять Турция. На возможность прямых переговоров с Путиным глава государства смотрит с прагматичной точки зрения.

"Может быть встреча в Стамбуле. Я думаю, что неважно, с чего мы начнем. Важно, чем мы закончим. Здесь я должен быть как президент достаточно прагматичным. Есть вещи, о которых нам нужно попробовать договориться", – заявил Зеленский.

Ранее президент объяснил свое видение гарантий безопасности для Украины. Новый договор, по его мнению, не должен повторить судьбу Будапештского меморандума.

Напомним, что руководитель Офиса президента Ермак дал оценку новому пакету санкций США против России.

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