Зеленський про зустріч з Путіним: Є речі, про які нам треба спробувати домовитися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави Haberturk TV .

Зеленський припустив, що саміт двох президентів може прийняти Туреччина. На можливість прямих переговорів із Путіним глава держави дивиться з прагматичної точки зору.

"Може бути зустріч у Стамбулі. Я думаю, що неважливо, з чого ми почнемо. Важливо, чим ми закінчимо. Тут я маю бути як президент достатньо прагматичним.Є речі, про які нам треба спробувати домовитися", – заявив Зеленський.

Раніше президент пояснив своє бачення гарантій безпеки для України. Новий договір, на його переконання, не повинен повторити долю Будапештського меморандуму.