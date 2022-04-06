"Неплохо, но точно нужно нефтяное эмбарго". Ермак оценил новые санкции США против России
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак одобрительно отреагировал на введение Соединенными Штатами новых ограничений по РФ за ведение войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Ермака.
В Офисе президента удовлетворены блокирующими санкциями против "Сбербанка" и "Альфа-Банка". Хотя теперь заблокированы 2/3 банковского сектора РФ, но на Банковой стремятся к санкции против системного "Газпромбанка".
Ермак также упомянул о новых персональных санкциях. Под их действия, в частности, попали российский премьер-министр Мишустин, экс-президент Медведев, взрослые дети Путина, семья главы МИД Лаврова. Кроме того, Штаты наложили запрет на какие-либо инвестиции в экономику России.
"Неплохо, но точно нужно нефтяное эмбарго. Продолжаем работать", – резюмировал Ермак.
К слову, Великобритания расширила персональные санкции против бизнеса РФ.
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