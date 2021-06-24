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Зеленский о встрече с Путиным: мяч на стороне России

Новина українською →
Киев, Четверг 24 июня 2021 22:02
Зеленский о встрече с Путиным: мяч на стороне России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский президент Владимир Зеленский до сих пор хочет провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Однако сейчас украинская сторона ждет шагов со стороны России.

Об этом речь шла в интервью главы государства для программы "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1".

"Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились по адженде (повестке дня - ред.), сроку, месту встречи", - сказал Зеленский.

Напомним, в этом году Зеленский предложил Путину встретиться лицом к лицу, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, в Кремле заявляли об отсутствии сдвигов в процессе подготовки встречи Зеленского и Путина.

Кроме того, Кремль выдвинул украинской стороне условия для встречи с Путиным, на что Зеленский резко ответил.

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