Зеленський про зустріч з Путіним: м'яч на боці Росії
Український президент Володимир Зеленський досі хоче провести переговори з лідером Росії Володимиром Путіним. Однак зараз українська сторона чекає на кроки з боку Росії.
Про це йшлося в інтерв'ю глави держави для програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1".
"Я вважаю, що м'яч сьогодні на боці Російської Федерації. Наші адміністрації з'єдналися щодо адженди (порядку денного - ред.), терміну, місця зустрічі", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, цьогоріч Зеленський запропонував Путіну зустрітися віч-на-віч, щоб обговорити урегулювання конфлікту на Донбасі.
Як писало РБК-Україна, у Кремлі заявляли про відсутність зрушень у процесі підготовки зустрічі Зеленського і Путіна.
Крім того, Кремль висунув українській стороні умови для зустрічі з Путіним, на що Зеленський різко відповів.