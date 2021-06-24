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Зеленський про зустріч з Путіним: м'яч на боці Росії

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Київ, Четвер 24 червня 2021 22:02
Зеленський про зустріч з Путіним: м'яч на боці Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Український президент Володимир Зеленський досі хоче провести переговори з лідером Росії Володимиром Путіним. Однак зараз українська сторона чекає на кроки з боку Росії.

Про це йшлося в інтерв'ю глави держави для програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1".

"Я вважаю, що м'яч сьогодні на боці Російської Федерації. Наші адміністрації з'єдналися щодо адженди (порядку денного - ред.), терміну, місця зустрічі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, цьогоріч Зеленський запропонував Путіну зустрітися віч-на-віч, щоб обговорити урегулювання конфлікту на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, у Кремлі заявляли про відсутність зрушень у процесі підготовки зустрічі Зеленського і Путіна.

Крім того, Кремль висунув українській стороні умови для зустрічі з Путіним, на що Зеленський різко відповів.

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