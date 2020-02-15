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Зеленский на встрече с генсеком НАТО поднял вопрос нового статуса для Украины

Новости » Политика     15.02.2020 - 15:32
Зеленский на встрече с генсеком НАТО поднял вопрос нового статуса для Украины
Фото: Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Украина претендует на статус партнера НАТО с расширенными возможностями

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский поблагодарил его за неизменную солидарность, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины. Отдельно он отметил продолжение соответствующих годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО.

Кроме того, на встрече был поднят вопрос предоставления Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению нормандского формата. Стороны обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 и ситуацию на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует присоединиться к Программе партнерства расширенных возможностей (Enhanced Opportunity Plan) НАТО в октябре 2020 года.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг
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