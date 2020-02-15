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Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО підняв питання нового статусу для України

Новини » Політика     15.02.2020 - 15:32
Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО підняв питання нового статусу для України
Фото: Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Україна претендує на статус партнера НАТО з розширеними можливостями

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленський подякував йому за незмінну солідарність, підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України. Окремо він відзначив продовження відповідних річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО.

Крім того, на зустрічі було піднято питання надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Столтенберг зазначив, що очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях, і зазначив, що бачить прогрес у досягненні миру завдяки відновленню нормандського формату. Сторони обговорили виконання домовленостей після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 і ситуацію на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує приєднатися до Програми партнерства розширених можливостей (Enhanced Opportunity Plan) НАТО в жовтні 2020 року.

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Новини України Володимир ЗеленськийНАТОЄнс Столтенберг
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