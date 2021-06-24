Зеленський про зустріч Байдена і Путіна: ніхто нікому не передавав Україну

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що на зустрічі президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним у Женеві не було жодних обіцянок щодо української сторони. Зокрема, "ніхто нікому не передавав" Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук на каналі "1+1".

На його думку, обидві сторони не отримали висновки і відповіді на всі питання. При цьому американський президент піднімав питання Донбасу і підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

"Упевнений, тому що президент Байден мені говорив про це. Щодо НАТО, впевнений, що говорили, впевнений дійсно, що "одним мазком". Упевнений, що Путін отримав інформацію, що завтра або післязавтра навряд чи Україна отримає НАТО або ПДЧ", - зазначив Зеленський.

Він також висловив упевненість в тому, що Байден щодо України нічого не обіцяв Путіну.

"Я вважаю, що позитивно, що вони зустрілися. Точно ніхто нікому не передавав Україну, я впевнений. Вони знають моє ставлення, США знають моє ставлення до цього", - додав Зеленський.