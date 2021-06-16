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Путин о вступлении Украины в НАТО: здесь нечего обсуждать

Новина українською →
Женева, Среда 16 июня 2021 19:00
Путин о вступлении Украины в НАТО: здесь нечего обсуждать Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве затронули вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком".

Об этом речь шла на пресс-конференции Путина.

Российский президент сказал, что по вопросу вступления Украины в НАТО "нечего обсуждать".

Напомним, сегодня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. После встречи российский президент пришел на пресс-конференцию, на которой заявил, что Байден поддерживает реализацию минских договоренностей для урегулирования на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, недавно Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для Кремля. Он пояснил, что тогда ракеты до Москвы будут долетать быстрее, чем сейчас.

После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что это будет решать Украина и государства НАТО.

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