Путин о вступлении Украины в НАТО: здесь нечего обсуждать

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве затронули вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком".

Российский президент сказал, что по вопросу вступления Украины в НАТО "нечего обсуждать".

Напомним, сегодня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. После встречи российский президент пришел на пресс-конференцию, на которой заявил, что Байден поддерживает реализацию минских договоренностей для урегулирования на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, недавно Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для Кремля. Он пояснил, что тогда ракеты до Москвы будут долетать быстрее, чем сейчас.

После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что это будет решать Украина и государства НАТО.