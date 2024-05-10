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Зеленський: не всі партнери оперативно виконують домовленості, постачання потрібно прискорити

Київ, П'ятниця 10 травня 2024 15:44
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Зеленський: не всі партнери оперативно виконують домовленості, постачання потрібно прискорити Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Не всі партнери України оперативно передають їй обіцяну зброю. Такі постачання необхідно прискорити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

За словами голови української держави, він обговорив зі словацькою колегою ситуацію на фронті. Зокрема, згадувалася спроба росіян розширити наступ на сході - у Донецькій та Харківській областях.

Також під час переговорів лідери порушували питання українських потреб, у тому числі у зброї, щоб зірвати плани росіян.

"Нині не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна вдячна кожному лідеру, який допомагає у прискоренні передачі зброї.

Затримка у передачі снарядів

Нагадаємо, ще минулого року країни Європейського союзу домовилися передати Україні мільйон артилерійських снарядів за рік. Але за такий проміжок часу їм вдалося надати лише менше половини боєприпасів.

Європейська промисловість не була здатна виготовити подібну кількість снарядів для передачі Україні.

На тлі цього президент Чехії запропонував купити боєприпаси у третіх країн. Для цього низка українських союзників виділила кошти. Перші поставки снарядів мають розпочатися вже у червні.

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