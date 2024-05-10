Зеленский: не все партнеры оперативно выполняют договоренности, поставки нужно ускорить

Не все партнеры Украины оперативно передают ей обещанное оружие. Такие поставки необходимо ускорить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

По словам главы украинского государства, он обсудил со словацкой коллегой ситуацию на фронте. В частности, упоминалась попытка россиян расширить наступление на востоке - в Донецкой и Харьковской областях.

Также в ходе переговоров лидеры поднимали вопрос украинских потребностей, в том числе в оружии, чтобы сорвать планы россиян.

"Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина благодарна каждому лидеру, которые помогают в ускорении передачи оружия.