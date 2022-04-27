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Зеленский вручил государственные награды работникам ЧАЭС: уберегли мир от новой катастрофы

Фото: президент Владимир Зеленский наградил работников ЧАЭС (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам Чернобыльской АЭС, которые обеспечивали безопасность на атомной электростанции в условиях российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Вручение состоялось 26 апреля, в 36-ю годовщину Чернобыльской трагедии.

Глава государства отметил, что сотрудники ЧАЭС смогли уберечь мир от очередной техногенной катастрофы.

"Благодарим тех, кто уберег мир от уже второй катастрофы в 2022 году. Я выражаю благодарность персоналу Чернобыльской станции и всем работникам зоны отчуждения, которые работали, остались на станции и обеспечивали бесперебойную работу на ЧАЭС в действительно бесчеловечных условиях - в оккупации и прямой угрозе своей жизни", - сказал Зеленский.

"Наши специалисты отработали действительно профессионально, отработали по максимуму, чтобы сохранить нормальную работу всех объектов ЧАЭС", - добавил он.

Также Зеленский поблагодарил всех, кто в условиях оккупации обеспечивает работу Запорожской АЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе.

"После той страшной ночи, когда российские танки стреляли по зданиям Запорожской АЭС, безопасность этого объекта держится только на профессионализме и порядочности наших специалистов атомной отрасли - настоящих героев", - отметил президент.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что были зафиксированы повреждения сооружений на Чернобыльской АЭС.

Напомним, 16 апреля был зафиксирован очередной акт ядерного терроризма со стороны РФ - над Южноукраинской АЭС пролетели 3 вражеские крылатые ракеты.

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