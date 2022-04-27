Зеленский вручил государственные награды работникам ЧАЭС: уберегли мир от новой катастрофы

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам Чернобыльской АЭС, которые обеспечивали безопасность на атомной электростанции в условиях российской оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Вручение состоялось 26 апреля, в 36-ю годовщину Чернобыльской трагедии.
Глава государства отметил, что сотрудники ЧАЭС смогли уберечь мир от очередной техногенной катастрофы.
"Благодарим тех, кто уберег мир от уже второй катастрофы в 2022 году. Я выражаю благодарность персоналу Чернобыльской станции и всем работникам зоны отчуждения, которые работали, остались на станции и обеспечивали бесперебойную работу на ЧАЭС в действительно бесчеловечных условиях - в оккупации и прямой угрозе своей жизни", - сказал Зеленский.
"Наши специалисты отработали действительно профессионально, отработали по максимуму, чтобы сохранить нормальную работу всех объектов ЧАЭС", - добавил он.
Также Зеленский поблагодарил всех, кто в условиях оккупации обеспечивает работу Запорожской АЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе.
"После той страшной ночи, когда российские танки стреляли по зданиям Запорожской АЭС, безопасность этого объекта держится только на профессионализме и порядочности наших специалистов атомной отрасли - настоящих героев", - отметил президент.
Ранее глава МАГАТЭ заявил, что были зафиксированы повреждения сооружений на Чернобыльской АЭС.
Напомним, 16 апреля был зафиксирован очередной акт ядерного терроризма со стороны РФ - над Южноукраинской АЭС пролетели 3 вражеские крылатые ракеты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.