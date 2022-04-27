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Зафиксированы повреждения сооружений на ЧАЭС, - глава МАГАТЭ

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Киев, Среда 27 апреля 2022 00:11
Зафиксированы повреждения сооружений на ЧАЭС, - глава МАГАТЭ Флаг МАГАТЭ (Фото: iaea.org)
Автор: Константин Широкун

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси отметил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Зоны отчуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы МАГАТЭ.

"Мы продолжаем постоянные контакты с национальным регулятором. Сегодня я приехал не один. Со мной приехала группа технических экспертов по вопросам безопасности. Сейчас они работают, делают замеры радиации на месте. Я имел возможность посмотреть на ситуацию на месте", - отметил Гросси.

Он также сообщил, что лично видел следы определенных копательных работ в пределах Зоны отчуждения и рядом с ее границами. Также он отметил, что зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС.

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