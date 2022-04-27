Зеленський вручив державні нагороди працівникам ЧАЕС: вберегли світ від нової катастрофи

Вручення відбулося 26 квітня, у 36-ту річницю Чорнобильської трагедії.

Глава держави зазначив, що співробітники ЧАЕС змогли вберегти світ від чергової техногенної катастрофи.

"Дякуємо тим, хто вберіг світ від уже другої катастрофи у 2022 році. Я висловлюю подяку персоналу Чорнобильської станції та всім працівникам зони відчуження, які працювали, які залишилися на станції та забезпечували безперебійну роботу на ЧАЕС у справді нелюдських умовах - в окупації та за прямої загрози своєму життю", - сказав Зеленський.

"Наші фахівці відпрацювали дійсно професійно, відпрацювали по максимуму, щоб зберегти нормальну роботу всіх об'єктів ЧАЕС", - додав він.

Також Зеленський подякував усім, хто в умовах окупації забезпечує роботу Запорізької АЕС, яка є найбільшою атомною станцією в Європі.

"Після тієї страшної ночі, коли російські танки стріляли по будівлях Запорізької АЕС, безпека цього об'єкта тримається тільки на професійності та порядності наших фахівців атомної галузі - справжніх героїв", - зазначив президент.