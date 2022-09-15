Зеленский вручил главе Еврокомиссии орден Ярослава Мудрого

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии в Twitter .

Урсуле фон дер Ляйен вручили орден во время ее визита в Киев. Европейский политик поблагодарила президента Украины за награду.

"Уважаемый Владимир, спасибо за награждение орденом Ярослава Мудрого І степени. Это большая честь. Я принимаю его от имени всех граждан ЕС. И как символ нашей прочной связи", - отметила фон дер Ляйен.