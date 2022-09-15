Зеленский вручил главе Еврокомиссии орден Ярослава Мудрого
Фото: Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (twitter.com/vonderleyen)
Президент Владимир Зеленский наградил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом князя Ярослава Мудрого І степени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии в Twitter.
Урсуле фон дер Ляйен вручили орден во время ее визита в Киев. Европейский политик поблагодарила президента Украины за награду.
"Уважаемый Владимир, спасибо за награждение орденом Ярослава Мудрого І степени. Это большая честь. Я принимаю его от имени всех граждан ЕС. И как символ нашей прочной связи", - отметила фон дер Ляйен.
Напомним, глава Еврокомиссии еще вчера анонсировала свой визит в Киев. Сегодня, 15 сентября, она прибыла в столицу Украины.
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