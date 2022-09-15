Зеленський вручив главі Єврокомісії орден Ярослава Мудрого

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії в Twitter .

Урсулі фон дер Ляєн вручили орден під час її візиту до Києва. Європейський політик подякувала президенту України за нагороду.

"Шановний Володимире, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого І ступеня. Це велика честь. Я приймаю його від імені всіх громадян ЄС. І як символ нашого міцного зв'язку", - зазначила фон дер Ляєн.