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Зеленський вручив главі Єврокомісії орден Ярослава Мудрого

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 13:50
Зеленський вручив главі Єврокомісії орден Ярослава Мудрого Фото: Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський нагородив очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії в Twitter.

Урсулі фон дер Ляєн вручили орден під час її візиту до Києва. Європейський політик подякувала президенту України за нагороду.

"Шановний Володимире, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого І ступеня. Це велика честь. Я приймаю його від імені всіх громадян ЄС. І як символ нашого міцного зв'язку", - зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, глава Єврокомісії ще вчора анонсувала свій візит до Києва. Сьогодні, 15 вересня, вона прибула до столиці України.

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