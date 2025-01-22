Зеленський впевнений, що Сі Цзіньпін може підштовхнути Путіна до миру

Відносини між Китаєм та Росією

Варто зазначити, що Китай зайняв нібито нейтральну позицію щодо повномасштабної війни в Україні, закликаючи до мирного врегулювання через переговори. Зокрема виступає проти односторонніх санкцій та не засуджує Росію за агресію, продовжуючи економічні зв'язки з Москвою.

Так, у 2023 році Сі Цзіньпін та Путін домовилися про "поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва", та заявили, що відносини між Китаєм та РФ вступають "в нову еру".

До того ж Путін та Сі Цзіньпін періодично зустрічалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, нещодавно стало відомо, що лідер Китаю планує відвідати РФ у 2025 році.

Також днями Сі Цзіньпін провів відеодзвінок з Путіним. Вони обговорили співпрацю Росії та Китаю.

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