Зеленский уверен, что Си Цзиньпин может подтолкнуть Путина к миру

Отношения между Китаем и Россией

Стоит отметить, что Китай занял якобы нейтральную позицию относительно полномасштабной войны в Украине, призывая к мирному урегулированию через переговоры. В частности выступает против односторонних санкций и не осуждает Россию за агрессию, продолжая экономические связи с Москвой.

Так, в 2023 году Си Цзиньпин и Путин договорились об "углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества", и заявили, что отношения между Китаем и РФ вступают "в новую эру".

К тому же Путин и Си Цзиньпин периодически встречались после полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, недавно стало известно, что лидер Китая планирует посетить РФ в 2025 году.

Также на днях Си Цзиньпин провел видеозвонок с Путиным. Они обсудили сотрудничество России и Китая.

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