Сі Цзіньпін провів відеодзвінок із Путіним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ріа.новини".

Під час розмови Путін і Сі обговорили розвиток російсько-китайського партнерства та стратегічну взаємодію. Також Путін заявив, що спільна робота Росії та Китаю об'єктивно відіграє важливу стабілізуючу роль у міжнародних справах.

"Ми координуємо наші кроки і на інших багатосторонніх майданчиках - в Організації Об'єднаних Націй та її Раді Безпеки, ШОС, "Групі двадцяти", АТЕС. Спільно виступаємо за побудову більш справедливого багатополярного світопорядку, ведемо роботу в інтересах забезпечення неподільної безпеки на євразійському просторі та у світі загалом", - заявив Путін.

Відносини між Китаєм та РФ

Варто нагадати, що у 2023 році Сі Цзіньпін та Путін домовилися про "поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва", та заявили, що відносини між Китаєм та РФ вступають "в нову еру".