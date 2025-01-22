Зеленський впевнений, що Сі Цзіньпін може підштовхнути Путіна до миру
Китайський лідер Сі Цзіньпін може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до миру. Адже економіка РФ дуже сильно залежить від Китаю.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.
За словами Зеленського, він намагається переконати Китай використати свій вплив на Росію, щоб допомогти припинити бойові дії в Україні. Водночас український президент висловив розчарування тим, що йому не вдається частіше розмовляти з лідером КНР Сі Цзіньпіном.
"Я впевнений, що він може підштовхнути Путіна до миру. Президент Трамп найсильніший - і Сі Цзіньпін. Я думаю, що немає іншого союзника, який дійсно може це зробити. Його економіка... Путін дуже сильно залежить від Китаю", - зазначив Зеленський.
Відносини між Китаєм та Росією
Варто зазначити, що Китай зайняв нібито нейтральну позицію щодо повномасштабної війни в Україні, закликаючи до мирного врегулювання через переговори. Зокрема виступає проти односторонніх санкцій та не засуджує Росію за агресію, продовжуючи економічні зв'язки з Москвою.
Так, у 2023 році Сі Цзіньпін та Путін домовилися про "поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва", та заявили, що відносини між Китаєм та РФ вступають "в нову еру".
До того ж Путін та Сі Цзіньпін періодично зустрічалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, нещодавно стало відомо, що лідер Китаю планує відвідати РФ у 2025 році.
Також днями Сі Цзіньпін провів відеодзвінок з Путіним. Вони обговорили співпрацю Росії та Китаю.
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