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Зеленский впервые поговорил с новым премьером Британии: подробности

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Новый премьер Британии Лиз Трасс провела первый свой разговор после назначения на должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

"Выразил благодарность народу Британии за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Британия готова к ее дальнейшему усилению", - говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Лиз Трасс в Украину и обсудил с ней гарантии безопасности. Также лидеры стран обсудили участие Британии в восстановлении Украины.

"Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель - остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", - добавил в итоге президент.

Напомним, что во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании.

Также Трасс обещала сразу позвонить Зеленскому если станет премьером Британии.

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Владимир ЗеленскийВеликобритания