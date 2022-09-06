Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Британії: подробиці

Новий прем'єр Британії Ліз Трасс провела першу свою розмову після призначення на посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.
"Висловив подяку народу Британії за лідерську оборонну та економічну підтримку України. Важливо, що Британія готова до її подальшого посилення", - йдеться у повідомленні.
Зеленський запросив Ліз Трасс в Україну та обговорив з нею безпекові гарантії. Також лідери країн обговорили участь Британії у відбудові України.
"Скоординували подальший тиск на РФ. Мета - зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах", - додав у підсумку президент.
Нагадаємо, що у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великобританії.
Також Трас обіцяла одразу зателефонувати Зеленському, якщо стане прем'єром Британії.
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