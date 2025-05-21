Зеленський вперше зідзвонився з Туском після виборів у Польщі: що обговорили

"Важливо, щоб Польща й надалі залишалася надійним партнером і другом. Від нашої єдності, спільної позиції та скоординованих кроків справді залежить багато, передусім безпека", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що вшанування історичної памʼяті є важливим питанням українсько-польських відносин і обидві сторони працюють над цим.

Зеленський розповів Туску про розмову з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та підготовку наступних кроків. Президент наголосив, що тиск на Росію у відповідь на затягування війни має бути відчутним.

"Також ми скоординували позиції щодо необхідності відкриття перших кластерів під час головування Польщі в ЄС. Україна зі свого боку зробила все, що потрібно, і заслуговує на це", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус приєднався до ініціаторів "коаліції рішучих". Її очолюють президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.