Зеленський вперше відреагував на тарифи США для України

Тарифні зміни між Україною та США не вплинуть на економіку країни. Обсяг товарообігу дуже малий.

Президент України заявив, що питання тарифів зі США не є проблемою для економіки країни. Згідно з його словами, товарообіг між Україною та Сполученими Штатами є дуже малим, і тому ці зміни не будуть мати значного впливу на економіку України. Він також наголосив, що обсяг постачання зброї також ніяк не впливає на дане питання.

Зеленський зазначив, що наразі товарообіг між Україною та США становить 3,5 мільярда доларів.

"У нас сьогодні 3,5 млрд товарообіг між нами й США. Ми розуміємо, які мита були ще до цього на нашу металургію - у нас було 25% ще раніше, а потім після початку повномасштабної війни тариф був зменшений, і мені здається, на сьогодні він повернувся", - пояснив президент.

Проте, на його думку, ці обсяги не є такими, що можуть спричинити серйозні проблеми для України.

"Це не ті обсяги, про які сьогодні можна говорити з якимись проблемами. Для нас це не є проблема", - підсумував глава України.