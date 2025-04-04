Зеленский впервые отреагировал на тарифы США для Украины

Тарифные изменения между Украиной и США не повлияют на экономику страны. Объем товарооборота очень мал.

Президент Украины заявил, что вопрос тарифов с США не является проблемой для экономики страны. Согласно его словам, товарооборот между Украиной и Соединенными Штатами является очень малым, и поэтому эти изменения не будут иметь значительного влияния на экономику Украины. Он также отметил, что объем поставок оружия также никак не влияет на данный вопрос.

Зеленский сказал, что сейчас товарооборот между Украиной и США составляет 3,5 миллиарда долларов.

"У нас сегодня 3,5 млрд товарооборот между нами и США. Мы понимаем, какие пошлины были еще до этого на нашу металлургию - у нас было 25% еще раньше, а потом после начала полномасштабной войны тариф был уменьшен, и мне кажется, на сегодня он вернулся", - пояснил президент.

Однако, по его мнению, эти объемы не являются такими, которые могут вызвать серьезные проблемы для Украины.

"Это не те объемы, о которых сегодня можно говорить с какими-то проблемами. Для нас это не проблема", - подытожил глава Украины.