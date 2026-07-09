Зеленський вперше відреагував на підрив українців у Монако

Зеленський відреагував на замах у Монако

Президент найближчими днями заслухає додаткові доповіді щодо розслідування замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

"Я у найближчі дні буду мати додаткові відповідні доповіді і, безумовно, поінформую суспільство", - сказав Зеленський.

Замах на Єрмолаєва та його родину

Нагадаємо, напад стався увечері, 29 червня, близько 21:00 в елітному житловому районі Монако Ле-Роше (Le Rocher). Біля входу до будинку зловмисник залишив заміновану сумку, після чого покинув місце події.

Через потужний вибух постраждали троє людей: Єрмолаєв зазнав вкрай важких поранень, його супутниця була госпіталізована у критичному стані, а 13-річний син дістав менш серйозні травми.

За фактом злочину судова влада Монако відкрила масштабне кримінальне провадження.

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