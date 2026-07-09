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Зеленський вперше відреагував на підрив українців у Монако

22:50 09.07.2026 Чт
2 хв
Як просувається розслідування замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако?
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Справа замаху на українського бізнесмена Єрмолаєва та його родину у Монако є дуже резонансною.

Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський відреагував на замах у Монако

Президент найближчими днями заслухає додаткові доповіді щодо розслідування замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

"Я у найближчі дні буду мати додаткові відповідні доповіді і, безумовно, поінформую суспільство", - сказав Зеленський.

Замах на Єрмолаєва та його родину

Нагадаємо, напад стався увечері, 29 червня, близько 21:00 в елітному житловому районі Монако Ле-Роше (Le Rocher). Біля входу до будинку зловмисник залишив заміновану сумку, після чого покинув місце події.

Через потужний вибух постраждали троє людей: Єрмолаєв зазнав вкрай важких поранень, його супутниця була госпіталізована у критичному стані, а 13-річний син дістав менш серйозні травми.

За фактом злочину судова влада Монако відкрила масштабне кримінальне провадження.

Воно ведеться за статтями:

  • замах на вбивство та співучасть у ньому,
  • умисне закладання вибухового пристрою на громадській території зі злочинним умислом,
  • створення злочинного угруповання.

Нагадаємо, головною підозрюваною в замаху на Єрмолаєва в Монако є громадянка України Анастасія Березовська.

Пізніше правоохоронці підтвердили, що знайшли тіло Березовської під Києвом.

Двом чоловікам повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської. Це чинний співробітник ГУР Владислав Реут та ексспівробітник СБУ Віталій Жикович. Наразі вони знаходяться під вартою.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаМонако