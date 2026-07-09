Зеленський вперше відреагував на підрив українців у Монако

Справа замаху на українського бізнесмена Єрмолаєва та його родину у Монако є дуже резонансною.
Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
Президент найближчими днями заслухає додаткові доповіді щодо розслідування замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.
"Я у найближчі дні буду мати додаткові відповідні доповіді і, безумовно, поінформую суспільство", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, напад стався увечері, 29 червня, близько 21:00 в елітному житловому районі Монако Ле-Роше (Le Rocher). Біля входу до будинку зловмисник залишив заміновану сумку, після чого покинув місце події.
Через потужний вибух постраждали троє людей: Єрмолаєв зазнав вкрай важких поранень, його супутниця була госпіталізована у критичному стані, а 13-річний син дістав менш серйозні травми.
За фактом злочину судова влада Монако відкрила масштабне кримінальне провадження.
Воно ведеться за статтями:
Нагадаємо, головною підозрюваною в замаху на Єрмолаєва в Монако є громадянка України Анастасія Березовська.
Пізніше правоохоронці підтвердили, що знайшли тіло Березовської під Києвом.
Двом чоловікам повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської. Це чинний співробітник ГУР Владислав Реут та ексспівробітник СБУ Віталій Жикович. Наразі вони знаходяться під вартою.