Зеленский впервые отреагировал на подрыв украинцев в Монако

Дело о покушении на украинского бизнесмена Ермолаева и его семью в Монако является очень резонансным.
Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
Президент в ближайшие дни заслушает дополнительные доклады по расследованию покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
"Я в ближайшие дни буду иметь дополнительные ответные доклады и, безусловно, проинформирую общество", - сказал Зеленский.
Напомним, нападение произошло вечером, 29 июня, около 21:00 в элитном жилом районе Монако Ле-Роше (Le Rocher). У входа в дом злоумышленник оставил заминированную сумку, после чего покинул место происшествия.
Из-за мощного взрыва пострадали три человека: Ермолаев получил крайне тяжелые ранения, его спутница была госпитализирована в критическом состоянии, а 13-летний сын получил менее серьезные травмы .
По факту преступления судебные власти Монако открыли масштабное уголовное производство.
Оно ведется по статьям:
Напомним, главной подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако является гражданка Украины Анастасия Березовская.
Позже правоохранители подтвердили, что нашли тело Березовской под Киевом.
Двум мужчинам сообщили о подозрении в убийстве Анастасии Березовской. Это действующий сотрудник ГУР Владислав Реут и экс-сотрудник СБУ Виталий Жикович. В настоящее время они находятся под стражей.