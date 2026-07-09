Вбивство Березовської: співробітнику ГУР обрали запобіжний захід, він зробив заяву

Суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі про вбивство підозрюваної у замаху на олігарха Вадима Єрмолаєва Анастасії Березовської. Перед ухваленням рішення чоловік заявив, що не стріляв у жінку.

Що заявив підозрюваний

Підозрюваний Владислав Реут, який є чинним співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час судового засідання заявив, що не здійснював смертельного пострілу.

За його словами, у жінку стріляв інший підозрюваний - колишній правоохоронець Віталій Жикович, а сам він діяв під примусом.

Також чоловік повідомив, що готовий і надалі співпрацювати зі слідством. Він не заперечував проти тримання під вартою та погодився пройти перевірку на поліграфі.

Яке рішення ухвалив суд

Суддя задовольнив клопотання прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави.

Що ще відомо у справі

Прокурор повідомив, що один із двох підозрюваних уже дав свідчення та показав місце, де було приховано тіло Березовської.

Йдеться про ліс поблизу села Юрів Бучанського району Київської області.

Також, за словами прокурора, українські правоохоронці співпрацюють із колегами з Монако в межах цього розслідування.

Що сказав Реут

Співробітник ГУР стверджував, що не знав про намір вбити Березовську. Йому Віталій Жикович начебто казав, що жінку треба забрати і "сховати", бо їй загрожує небезпека.

Дорогою до "схованки" Жикович дістав пістолет і зарядив його. Коли чоловіки та Березовська перебували у лісосмузі, Жикович показав жестами йому, що треба стріляти. Зі слів ГУРівця, він відмовився, після чого Жикович сам вистрілив у жінку.

Реут допомагав Жиковичу закопувати тіло, бо, з його слів, боявся, що його теж застрелять. Він додав, що Жикович погрожував йому та життю його рідних у разі, якщо він комусь розповість про ці події.

Замах на Єрмолаєва: що відомо про справу

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, український бізнесмен Олексій Єрмолаєв вийшов із коми. Його госпіталізували після вибуху автомобіля, який стався у Монако.

Згодом СБУ підтвердила загибель підозрюваної у замаху на Єрмолаєва. За даними слідства, йдеться про Анастасію Березовську.