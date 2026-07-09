ua en ru
Чт, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Зеленський вперше відреагував на підрив українців у Монако

22:50 09.07.2026 Чт
2 хв
Як просувається розслідування замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако?
aimg Олена Бджола
Зеленський вперше відреагував на підрив українців у Монако Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Справа замаху на українського бізнесмена Єрмолаєва та його родину у Монако є дуже резонансною.

Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський відреагував на замах у Монако

Президент найближчими днями заслухає додаткові доповіді щодо розслідування замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

"Я у найближчі дні буду мати додаткові відповідні доповіді і, безумовно, поінформую суспільство", - сказав Зеленський.

Замах на Єрмолаєва та його родину

Нагадаємо, напад стався увечері, 29 червня, близько 21:00 в елітному житловому районі Монако Ле-Роше (Le Rocher). Біля входу до будинку зловмисник залишив заміновану сумку, після чого покинув місце події.

Через потужний вибух постраждали троє людей: Єрмолаєв зазнав вкрай важких поранень, його супутниця була госпіталізована у критичному стані, а 13-річний син дістав менш серйозні травми.

За фактом злочину судова влада Монако відкрила масштабне кримінальне провадження.

Воно ведеться за статтями:

  • замах на вбивство та співучасть у ньому,
  • умисне закладання вибухового пристрою на громадській території зі злочинним умислом,
  • створення злочинного угруповання.

Нагадаємо, головною підозрюваною в замаху на Єрмолаєва в Монако є громадянка України Анастасія Березовська.

Пізніше правоохоронці підтвердили, що знайшли тіло Березовської під Києвом.

Двом чоловікам повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської. Це чинний співробітник ГУР Владислав Реут та ексспівробітник СБУ Віталій Жикович. Наразі вони знаходяться під вартою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Україна Монако
Новини
Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський
Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський
Аналітика
Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером