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Зеленский впервые отреагировал на подрыв украинцев в Монако

22:50 09.07.2026 Чт
2 мин
Как продвигается расследование покушения на бизнесмена Ермолаева в Монако?
aimg Елена Бджола
Зеленский впервые отреагировал на подрыв украинцев в Монако Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Дело о покушении на украинского бизнесмена Ермолаева и его семью в Монако является очень резонансным.

Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Зеленский отреагировал на покушение в Монако

Президент в ближайшие дни заслушает дополнительные доклады по расследованию покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

"Я в ближайшие дни буду иметь дополнительные ответные доклады и, безусловно, проинформирую общество", - сказал Зеленский.

Покушение на Ермолаева и его семью

Напомним, нападение произошло вечером, 29 июня, около 21:00 в элитном жилом районе Монако Ле-Роше (Le Rocher). У входа в дом злоумышленник оставил заминированную сумку, после чего покинул место происшествия.

Из-за мощного взрыва пострадали три человека: Ермолаев получил крайне тяжелые ранения, его спутница была госпитализирована в критическом состоянии, а 13-летний сын получил менее серьезные травмы .

По факту преступления судебные власти Монако открыли масштабное уголовное производство.

Оно ведется по статьям:

  • покушение на убийство и соучастие в нем,
  • умышленная закладка взрывного устройства на общественной территории с преступным умыслом,
  • создание преступной группировки.

Напомним, главной подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако является гражданка Украины Анастасия Березовская.

Позже правоохранители подтвердили, что нашли тело Березовской под Киевом.

Двум мужчинам сообщили о подозрении в убийстве Анастасии Березовской. Это действующий сотрудник ГУР Владислав Реут и экс-сотрудник СБУ Виталий Жикович. В настоящее время они находятся под стражей.

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