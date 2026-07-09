Зеленский впервые отреагировал на подрыв украинцев в Монако

Дело о покушении на украинского бизнесмена Ермолаева и его семью в Монако является очень резонансным.

Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Зеленский отреагировал на покушение в Монако

Президент в ближайшие дни заслушает дополнительные доклады по расследованию покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

"Я в ближайшие дни буду иметь дополнительные ответные доклады и, безусловно, проинформирую общество", - сказал Зеленский.

Покушение на Ермолаева и его семью

Напомним, нападение произошло вечером, 29 июня, около 21:00 в элитном жилом районе Монако Ле-Роше (Le Rocher). У входа в дом злоумышленник оставил заминированную сумку, после чего покинул место происшествия.

Из-за мощного взрыва пострадали три человека: Ермолаев получил крайне тяжелые ранения, его спутница была госпитализирована в критическом состоянии, а 13-летний сын получил менее серьезные травмы .

По факту преступления судебные власти Монако открыли масштабное уголовное производство.

Оно ведется по статьям: