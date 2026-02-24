UA

Зеленський вперше показав бункер на Банковій (відео)

Фото: Володимир Зеленський (скрін відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський вперше показав бункер під будівлею Офісу на вулиці Банковій у Києві та свій робочий кабінет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Читайте також: Зеленський звинуватив Путіна в маніпуляціях із Трампом

Під час свого звернення в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Зеленський показав бункер, у якому проводив перші місяці повномасштабного вторгнення.

"Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій, – тут були перші розмови з лідерами світу на початку війни. Тут говорив із президентом (США Джо – ред.) Байденом і саме тут почув: "Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти". І я відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі", - заявив президент.

У опублікованому він також пройшовся коридорами, що прикрашені патріотичними плакатами.

 

Що відомо про будівлю Офісу президента

Зазначимо, що Офіс президента України розташований на вул. Банковій, 11. Ця будівля зведена у 1936-1939 роках на фундаменті будівлі 1870-х років.

Спочатку там розміщувався штаб Київського особливого військового округу, також згодом - ЦК Компартії України.

Приміщення побудоване в стилі урочистого сталінського ампіру. Також у стилі будинку поєднано елементи класичного стилю й українського бароко.

Про те, як як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

