Зеленский впервые показал бункер на Банковой (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский впервые показал бункер под зданием Офиса на улице Банковой в Киеве и свой рабочий кабинет.
Об этом сообщает РБК-Украина
Во время своего обращения в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский показал бункер, в котором проводил первые месяцы полномасштабного вторжения.
"Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, - здесь были первые разговоры с лидерами мира в начале войны. Здесь говорил с президентом (США Джо - ред.) Байденом и именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь". И я ответил, что мне нужно оружие, а не такси", - заявил президент.
В опубликованном он также прошелся по коридорам, украшенным патриотическими плакатами.
Отметим, что Офис президента Украины расположен на ул. Банковой, 11. Это здание возведено в 1936-1939 годах на фундаменте здания 1870-х годов.
Сначала там размещался штаб Киевского особого военного округа, также впоследствии - ЦК Компартии Украины.
Помещение построено в стиле торжественного сталинского ампира. Также в стиле дома сочетаются элементы классического стиля и украинского барокко.
