RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский впервые показал бункер на Банковой (видео)

Фото: Владимир Зеленский (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский впервые показал бункер под зданием Офиса на улице Банковой в Киеве и свой рабочий кабинет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Читайте также: Зеленский обвинил Путина в манипуляциях с Трампом

Во время своего обращения в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский показал бункер, в котором проводил первые месяцы полномасштабного вторжения.

"Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, - здесь были первые разговоры с лидерами мира в начале войны. Здесь говорил с президентом (США Джо - ред.) Байденом и именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь". И я ответил, что мне нужно оружие, а не такси", - заявил президент.

В опубликованном он также прошелся по коридорам, украшенным патриотическими плакатами.

 

 

Что известно о здании Офиса президента

Отметим, что Офис президента Украины расположен на ул. Банковой, 11. Это здание возведено в 1936-1939 годах на фундаменте здания 1870-х годов.

Сначала там размещался штаб Киевского особого военного округа, также впоследствии - ЦК Компартии Украины.

Помещение построено в стиле торжественного сталинского ампира. Также в стиле дома сочетаются элементы классического стиля и украинского барокко.

О том, как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину