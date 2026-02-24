Зеленский впервые показал бункер на Банковой (видео)

Во время своего обращения в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский показал бункер, в котором проводил первые месяцы полномасштабного вторжения.

"Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, - здесь были первые разговоры с лидерами мира в начале войны. Здесь говорил с президентом (США Джо - ред.) Байденом и именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь". И я ответил, что мне нужно оружие, а не такси", - заявил президент.

В опубликованном он также прошелся по коридорам, украшенным патриотическими плакатами.