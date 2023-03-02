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Зеленський вперше поговорив із новим президентом Швейцарії: обговорили "формулу миру"

Новость на русском →
Четвер 02 березня 2023 18:36
Зеленський вперше поговорив із новим президентом Швейцарії: обговорили "формулу миру" Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 2 березня, президент Володимир Зеленський уперше провів телефонну розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. У ході переговорів, серед іншого, вони обговорили "формулу миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Telegram.

"Подякував за пакет підтримки на 114 млн швейцарських франків. Обговорили спільні проекти, в яких зацікавлені обидві країни, також приділили час практичним питанням щодо реалізації формули миру", - написав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна розраховує залучити до формули миру якнайбільшу кількість країн, у тому числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.

Крім того, китайська влада представила свій "мирний план" щодо розв'язаної Росією війни проти України. Він складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну та російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.

Додамо, що на китайський мирний план уже відреагували у Сполучених Штатах.

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Володимир Зеленський Швейцарія Війна Росії проти України
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