Зеленский впервые поговорил с новым президентом Швейцарии: обсудили "формулу мира"

В четверг, 2 марта, президент Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с новым президентом Швейцарии Аленом Берсе. В ходе переговоров, среди прочего, они обсудили "формулу мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram .

"Поблагодарил за пакет поддержки на 114 млн швейцарских франков. Обсудили совместные проекты, в которых заинтересованы обе страны, также уделили время практическим вопросам по реализации формулы мира", - написал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина рассчитывает привлечь к формуле мира как можно большее количество стран, в том числе представителей Латинской Америки, Африканского контингента, Индии и Китая.

Кроме того, китайские власти представили свой "мирный план" относительно развязанной Россией войны против Украины. Он состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с РФ.

Добавим, что на китайский мирный план уже отреагировали в Соединенных Штатах.

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