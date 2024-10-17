Зеленський вперше поговорив з Фіцо та прокоментував його заяви

Зеленський підтвердив, що сьогодні вперше поспілкувався з Фіцо, а також зауважив, що деталі розмови залишаться "між ними".

Він зазначив, що задоволений тим, що на рівні урядів між Україною та Словаччиною відбувається діалог.

"Я сьогодні пану Фіцо вже багато всього сказав. Думаю, нам важливо підтримувати нормальні стосунки між країнами. Його країна не у війні - слава богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває. Але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти. Тому що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити", - підсумував Зеленський.