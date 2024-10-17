Зеленський вперше поговорив з Фіцо та прокоментував його заяви
Український президент Володимир Зеленський вперше поспілкувався з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Він також прокоментував його заяви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента для ЗМІ,
Зеленський підтвердив, що сьогодні вперше поспілкувався з Фіцо, а також зауважив, що деталі розмови залишаться "між ними".
Він зазначив, що задоволений тим, що на рівні урядів між Україною та Словаччиною відбувається діалог.
"Я сьогодні пану Фіцо вже багато всього сказав. Думаю, нам важливо підтримувати нормальні стосунки між країнами. Його країна не у війні - слава богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває. Але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти. Тому що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що вчора прем'єр Словаччини спрогнозував швидке закінчення війни Росії проти України.
Крім того, на початку місяця прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі словацьким колегою Робертом Фіцо. РБК-Україна повідомляло, які саме теми обговорювали прем'єри України та Словаччини.
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