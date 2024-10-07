Словаччина за Україну в ЄС, але не в НАТО. Про що говорили Шмигаль та Фіцо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі словацьким колегою Робертом Фіцо, з урядом якого сьогодні провели другі міжурядові консультації. Серед тем переговорів - інфраструктурні проєкти, енергетична безпека, український мирний план та питання євроінтеграції України.

Головне про зустріч Шмигаля та Фіцо - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Зазначимо, що ця міжурядова зустріч Словаччини та України відбулася майже через пів року після попередньої у квітні, що пройшла у словацькому місті Михайлівці. Сьогодні ж словацькі урядовці відвідують готельний комплекс "Верховина Resort", розташований приблизно за 20 кілометрів від Ужгорода.

Теми обговорення і підписання двосторонніх документів

Ще напередодні переговорів Шмигаль розповів, що сторони зосередяться на обговоренні дорожньої карти - плану спільних заходів, який підписали під час першого засідання.

Йдеться, зокрема, про співпрацю в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Деякі з кроків виконані повністю, інші - на завершальному етапі.

"Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі", - зазначив Шмигаль.

Серед тем і мирний план президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни, розмінування українських територій, гуманітарна підтримка та відновлення України.

"Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель", - заявив український прем'єр.

Міністр розповів, що порушив питання членства України в ЄС. Він заявив, що Братислава готова ділитися власним досвідом та надавати експертну допомогу на євроінтеграційному шляху України.

"Ми також досягли згоди щодо завершення роботи над вісьмома двосторонніми документами, зокрема щодо спільного контролю на пунктах пропуску. Сподіваємося підписати їх до кінця цього року", - додав Шмигаль.

Заяви Шмигаля та Фіцо

Шмигаль

Під час спільної пресконференції з Фіцо український прем'єр заявив, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з РФ після завершення строку її дії. При цьому напередодні ЗМІ писали, що Братислава переконуватиме Київ продовжити транзит.

"Стратегічна мета України - накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна розуміє "гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу". Але розраховує на поступову диверсифікацію поставок.

Фіцо

Натомість Фіцо під час зустрічі заявив, що "не проти" вступу України в ЄС, проте "холодно" ставиться до її членства в НАТО. Він сказав, що "словацький уряд підтримує президента Володимира Зеленського та його формулу миру". Але, мовляв, Братислава братиме участь у всіх мирних конференціях, які мають завершити війну".

"Ми знаємо, як буде корисно не тільки нам, але й вам, якщо у нас буде ще один сусід, країна-член ЄС. Ви нам там теж потрібні, тому що іноді країни з іншою історією, іншою мовою повинні об’єднатися в ЄС, щоб створити противагу пропозиціям, які не завжди вигідні для всього союзу", - заявив Фіцо.

Він пообіцяв, що Словаччина не перешкоджатиме вступу України в ЄС, а також запропонував поділитися досвідом євроінтеграційного процесу.

Також прем'єр пообіцяв, що його країна надаватиме Україні аварійні постачання електроенергії, аби "Україна достойно перезимувала". Також він підтримав ідею приєднання української сторони до єдиної енергетичної системи ЄС, пообіцявши, що словацький уряд його готує новий пакет підтримки, у якому буде допомога і для енергосистеми України.

"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення. Розуміємо, що більшість вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - сказав Фіцо.

Зустрічі передувала низка різких заяв прем'єра Словаччини