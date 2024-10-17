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Зеленский впервые поговорил с Фицо и прокомментировал его заявления

Украина, Четверг 17 октября 2024 22:53
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Зеленский впервые поговорил с Фицо и прокомментировал его заявления Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский впервые пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Он также прокомментировал его заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента для СМИ,

Зеленский подтвердил, что сегодня впервые пообщался с Фицо, а также отметил, что детали разговора останутся "между ними".

Он отметил, что доволен тем, что на уровне правительств между Украиной и Словакией проходит диалог.

"Я сегодня господину Фицо уже много всего сказал. Думаю, нам важно поддерживать нормальные отношения между странами. Его страна не в войне - слава богу, и я желаю его народу мира, чтобы они никогда не видели, что Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) может принести в их страну. Это хорошо, что он этого не чувствует. Но он должен поддерживать нас, иначе ему придется понять. Потому что Путин никогда не остановится, если его не остановить", - подытожил Зеленский.

Напомним, что вчера премьер Словакии спрогнозировал скорейшее окончание войны России против Украины.

Кроме того, в начале месяца премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со словацким коллегой Робертом Фицо. РБК-Украина сообщало, какие именно темы обсуждали премьеры Украины и Словакии.

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