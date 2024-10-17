Зеленский впервые поговорил с Фицо и прокомментировал его заявления

Зеленский подтвердил, что сегодня впервые пообщался с Фицо, а также отметил, что детали разговора останутся "между ними".

Он отметил, что доволен тем, что на уровне правительств между Украиной и Словакией проходит диалог.

"Я сегодня господину Фицо уже много всего сказал. Думаю, нам важно поддерживать нормальные отношения между странами. Его страна не в войне - слава богу, и я желаю его народу мира, чтобы они никогда не видели, что Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) может принести в их страну. Это хорошо, что он этого не чувствует. Но он должен поддерживать нас, иначе ему придется понять. Потому что Путин никогда не остановится, если его не остановить", - подытожил Зеленский.