Зеленский впервые поговорил с Фицо и прокомментировал его заявления
Украинский президент Владимир Зеленский впервые пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Он также прокомментировал его заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента для СМИ,
Зеленский подтвердил, что сегодня впервые пообщался с Фицо, а также отметил, что детали разговора останутся "между ними".
Он отметил, что доволен тем, что на уровне правительств между Украиной и Словакией проходит диалог.
"Я сегодня господину Фицо уже много всего сказал. Думаю, нам важно поддерживать нормальные отношения между странами. Его страна не в войне - слава богу, и я желаю его народу мира, чтобы они никогда не видели, что Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) может принести в их страну. Это хорошо, что он этого не чувствует. Но он должен поддерживать нас, иначе ему придется понять. Потому что Путин никогда не остановится, если его не остановить", - подытожил Зеленский.
Напомним, что вчера премьер Словакии спрогнозировал скорейшее окончание войны России против Украины.
Кроме того, в начале месяца премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со словацким коллегой Робертом Фицо. РБК-Украина сообщало, какие именно темы обсуждали премьеры Украины и Словакии.
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