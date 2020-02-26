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Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма

Новости » В мире     26.02.2020 - 01:55
Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп объяснил совое решение тем, что действия России представляют чрезвычайную угрозу США

Президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома.

Трамп объяснил совое решение тем, что действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

"Действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты в Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями на) Украине", - говорится в уведомлении.

Трамп подчеркнул, что чрезвычайная ситуация должна оставаться в силе после 6 марта 2020 года.

"Поэтому я продлеваю ее на год", - заявил Трамп.

Отметим, что первый указ №13660 о введении санкции против РФ из-за Крыма был подписан президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года.

Напомним, ввести "незамедлительные санкции" против России и лично президента РФ Владимира Путина призвали Госдепартамент США сразу трое влиятельных сенаторов от Демократической партии.

Ранее газета The New York Times писала, что РФ готова подставиться под новую волну санкций, чтобы победил выгодный для них кандидат на выборах США в 2020 году. Предполагается, что Владимиру Путину выгодно, чтобы президентом США переизбрали Дональда Трампа или сенатора Берни Сандерса. Победа одного из этих кандидатов может позволить России укрепить свои позиции в мире.

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